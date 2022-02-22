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OECD: Использование цифровых решений в МСБ в Азербайджане ограничено

OECD: Использование цифровых решений в МСБ в Азербайджане ограничено Возможности МСБ в связи с использованием оцифровки в Азербайджане ограничены.
Бизнес
22 февраля 2022 г. 13:27
OECD: Использование цифровых решений в МСБ в Азербайджане ограничено

Возможности МСБ в связи с использованием цифровых решений в Азербайджане ограничены.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном завершению реализации проектов “Поддержка правительства Азербайджана в создании благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства и повышении его конкурентоспособности” и “Поддержка развития предпринимательства в сельской местности”, финансируемых ЕС, бенефициаром которого является Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при Министерстве экономики, сказал эксперт Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Патрик Прузински.

П. Прузински подчеркнул, что в Азербайджане проделан ряд важных работ в сфере МСБ, но трудности все еще остаются: "Цифровизация должна быть ускорена в числе стратегических приоритетов. Мы видим прогресс в Азербайджане в связи с цифровой инфраструктурой. Но, несмотря на это, между Баку и регионами есть большая разница. Здесь следует обратить внимание на развитие МСБ. Одной из проблем в настоящее время является отсутствие национальной стратегии кибербезопасности, и предприниматели ограниченно используют электронную подпись".

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Версия на английском языке OECD: Use of digitalization by SMEs in Azerbaijan limited
Версия на азербайджанском языке OECD: "Azərbaycanda KOB-lar tərəfindən rəqəmsallaşmanın istifadəsi məhduddur"

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