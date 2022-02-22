OECD: Использование цифровых решений в МСБ в Азербайджане ограничено

Возможности МСБ в связи с использованием оцифровки в Азербайджане ограничены.

Возможности МСБ в связи с использованием цифровых решений в Азербайджане ограничены.

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, посвященном завершению реализации проектов “Поддержка правительства Азербайджана в создании благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства и повышении его конкурентоспособности” и “Поддержка развития предпринимательства в сельской местности”, финансируемых ЕС, бенефициаром которого является Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при Министерстве экономики, сказал эксперт Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Патрик Прузински.

П. Прузински подчеркнул, что в Азербайджане проделан ряд важных работ в сфере МСБ, но трудности все еще остаются: "Цифровизация должна быть ускорена в числе стратегических приоритетов. Мы видим прогресс в Азербайджане в связи с цифровой инфраструктурой. Но, несмотря на это, между Баку и регионами есть большая разница. Здесь следует обратить внимание на развитие МСБ. Одной из проблем в настоящее время является отсутствие национальной стратегии кибербезопасности, и предприниматели ограниченно используют электронную подпись".