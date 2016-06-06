​Один из членов BBF - Mr. Bee приступил к сотрудничеству с Hesab.az

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Принадлежащий компании Kercom медовый бренд Mr. Bee приступил к сотрудничеству с платежным порталом Hesab.az.

Как сообщает Report, благодаря этому сотрудничеству клиенты получат возможность перевести накопленные на сайте Hesab.az бонусы на скидочную карту Mr.Bee.

Отметим, что некоторое время назад мед Mr. Bee был выставлен также на продажу в ряде супермаркетов.

С марта 2016 года Mr. Bee пользуется услугами бизнес-инкубационного центра Baku Business Factory.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.