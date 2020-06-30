Очередной поезд из Китая прошел через Бакинский Порт и отправился в Турцию.

30 июня через Бакинский Порт прошел маршрутный поезд, состоящий из 43 контейнеров, отправляющихся из Китая (Сиань) и направляющихся в Турцию (Стамбул).

Как сообщает Report, после 6-часовой работы по разгрузке контейнеров груз будет доставлен в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

40-футовые контейнеры, отправленные в Турцию, в основном состояли из электроники китайского производства. Оператором груза является логистическая компания ADY Container, один из участников консорциума «Транскаспийского международного транспортного маршрута».

Следует отметить, что это второй маршрутный поезд на маршруте Сиань-Стамбул, организованный «Xi'an Free Trade Port Construction and Operations logistics platform», который будет регулярно перевозить грузы из Китая в Турцию.