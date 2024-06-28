Очередной успех местных автоперевозчиков!

Впервые грузы из Китая в Азербайджан были перевезены азербайджанским автомобильным транспортом.

Впервые грузы из Китая в Азербайджан были перевезены азербайджанским автомобильным транспортом.

В частности, два автотранспортных средства с грузом холодильников и кондиционеров выехали из Китая 20 июня и через 6 дней прибыли в Азербайджан.



Махмуд Намазов, директор ООО "Narçın Transport" (www.narchin.az), которая осуществила данную грузоперевозку, подчеркнул, что это первая перевозка азербайджанской компанией по "дороге Туран". Он отметил, что "этот успех поднимет торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой на новый уровень и внесет вклад в расширение географии местных грузоперевозчиков".