Следующий раунд торговых консультаций Пекина и Вашингтона состоится в сентябре в США

Следующий, 13-й по счету, раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций состоится в сентябре в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая договоренность, как сообщает агентство, была достигнута на прошедшем 30-31 июля в Шанхае 12-м раунде переговоров.

"Стороны проведут в сентябре в США следующий раунд торгово-экономических консультаций", - сообщает агентство Синьхуа, указывающее на то, что представители Китая и США, следуя достигнутым ранее между лидерами двух стран договоренностям, провели "откровенный, высокоэффективный и конструктивный диалог". О каких-либо конкретных результатах, помимо договоренности провести следующие консультации в США, агентство не информирует.

Сообщается лишь о том, что стороны на переговорах затронули вопрос увеличения закупок Китаем сельскохозяйственной продукции в США, исходя из той необходимости, которая есть у китайской стороны.

В агентстве подчеркнули, что некоторые оценки относительно плачевного состояния экономики Китая из-за существующих торговых трений с США сильно преувеличены, и американской стороне стоит осознать новые реалии, чтобы добиться прогресса путем диалога, а не конфронтации.

"Мы надеемся, что они рационально посмотрят на долгосрочное экономическое развитие Китая, воспользуются возобновлением китайско-американских торгово-экономических консультаций, которое далось с таким большим трудом, проявят достаточную искренность и предпримут действия для того, чтобы реализовать консенсус, достигнутый на саммите в Осаке между лидерами двух стран, и встретят китайскую сторону на полпути. Правильная позиция заключается в разрешении проблемы путем диалога, а не конфронтации, чтобы работать вместе над построением взаимовыгодного сотрудничества", - пишет Синьхуа.

Выбор Шанхая в качестве места проведения переговоров также весьма символичен, учитывая исторический визит в Китай Ричарда Никсона в 1972 году, когда было заключено "Шанхайское коммюнике", положившее начало потеплению отношений между КНР и США после 20 напряженности.

Нынешний раунд торговых консультаций стал 12-м по счету. Переговоры зашли в тупик после 11-го раунда, который проходил в первой половине мая в США. Ситуацию усугубило очередное взаимное повышение пошлин на товары. С 10 мая Вашингтон ввел дополнительные тарифы на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. Пекин ответил тем же и с 1 июня поднял пошлины в отношении более чем 5 тысяч товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.