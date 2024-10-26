Очередная встреча министров ОТГ пройдет в Азербайджане

Выдвинуто предложение провести следующую встречу министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран Организации Тюркских Государств (ОТГ) в Азербайджане.

Выдвинуто предложение провести следующую встречу министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран Организации Тюркских Государств (ОТГ) в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, это предложение внес министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на 1-й встрече министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ в Стамбуле.

М. Джаббаров отметил, что укрепление сотрудничества между тюркскими государствами обеспечивает их благосостояние, экономический рост и устойчивое развитие. Министр экономики также обратил внимание на различные глобальные инициативы, объявленные Азербайджаном, который в ноябре этого года будет принимать 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Он подчеркнул важность создания "зеленых" ресурсных центров для малых и средних предприятий (МСП) и развития деятельности в области исследований и разработок (R&D). Министр также рассказал об институциональных платформах, которые будут способствовать более легкому доступу к технологиям, знаниям и финансовым ресурсам.

Джаббаров также предложил провести следующую встречу министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран Организации тюркских государств в Азербайджане, и это предложение было одобрено странами-участницами.