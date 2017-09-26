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    Очередная экспортная миссия Азербайджана отправится в Венгрию

    В миссию входят 20 компаний

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В целях продвижения бренда Made in Azerbaijan министерство экономики 1-4 октября организует очередную экспортную миссию в Будапешт (Венгрия).

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе визита представители азербайджанских компаний проведут двусторонние встречи с представителями венгерских компаний, обсудят вопросы организации экспорта, посетят крупные сети магазинов.

    В миссию входят 20 компаний, занятых в отрасли производства фруктовых соков, минеральной воды, плодоовощной продукции, вина и других алкогольных напитков, меда, чая, орехов, текстиля и мебели.

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