Очередная экспортная миссия Азербайджана отправится в Дубай

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Министерство экономики организует с 3 по 7 декабря очередную экспортную миссию в Дубай (ОАЭ) в целях продвижения бренда Made in Azerbaijan.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

Производители фруктов и овощей будут участвовать в WOP Dubai, крупнейшей фруктово-овощной выставке на Ближнем Востоке, которая пройдет в Дубае 5-7 декабря. В рамках выставки, на которой также будут представлены продукты из Азербайджана, пройдут семинары и двусторонние встречи.

В миссию входят 20 компаний, занятых в отрасли производства фруктовых соков, минеральной воды, плодоовощной продукции, сухофруктов, консервов, мяса и мясных продуктов, меда, чая, молока и молочных продуктов.