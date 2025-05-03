Оценщики играют особую роль в развитии и управлении недвижимостью в Азербайджане

Оценщики играют особую роль в развитии и управлении недвижимостью в Азербайджане.

Оценщики играют особую роль в развитии и управлении недвижимостью в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Высшей аттестационной комиссии при президенте Азербайджана Мубариз Мамедли, выступая на VIII отчетно-выборной конференции Общества оценщиков Азербайджана (ООА).

Он подчеркнул значение таких общественных объединений как ООА в формировании гражданского общества и выполнении ключевых общественных задач. По его словам, деятельность оценщиков особенно важна при планировании строительства на освобожденных территориях, а также для оценки рисков, прогнозирования цен и ведения кадастра.