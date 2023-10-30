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Оценено влияние палестино-израильского конфликта на мировую экономику

Оценено влияние палестино-израильского конфликта на мировую экономику Мировая экономика может столкнуться с финансовым заражением в случае эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС.
Бизнес
30 октября 2023 г. 21:38
Оценено влияние палестино-израильского конфликта на мировую экономику

Мировая экономика может столкнуться с финансовым заражением в случае эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CNBC, об этом заявил главный экономический советник компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан.

По его словам, с момента начала эскалации в регионе подобные риски выросли, чем дольше конфликт будет продолжаться, тем больше негативный эффект будет для мировой экономики. При самом плохом развитии событий будет наблюдаться ускорение снижения темпов роста глобального ВВП, а инфляция вырастет.

Эль-Эриан добавил, что в случае геополитической напряженности на Ближнем Востоке глобальная экономика подвергнется риску более широкой фрагментации рынков.

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Версия на азербайджанском языке İsrail və HƏMAS arasında münaqişənin qlobal iqtisadiyyata təsiri açıqlanıb

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