Оценено влияние палестино-израильского конфликта на мировую экономику

Мировая экономика может столкнуться с финансовым заражением в случае эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС.
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По его словам, с момента начала эскалации в регионе подобные риски выросли, чем дольше конфликт будет продолжаться, тем больше негативный эффект будет для мировой экономики. При самом плохом развитии событий будет наблюдаться ускорение снижения темпов роста глобального ВВП, а инфляция вырастет.
Эль-Эриан добавил, что в случае геополитической напряженности на Ближнем Востоке глобальная экономика подвергнется риску более широкой фрагментации рынков.