Оценен уровень применения принципов ESG в Азербайджане

В прошлом году в Азербайджане уровень применения принципов экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social and Governance - ESG) составил 3,5%.

В прошлом году в Азербайджане уровень применения принципов экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social and Governance - ESG) составил 3,5%.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на сегодняшнем мероприятии "Саммит ESG: Государственно-частное партнерство для устойчивого развития" в Баку.

По его словам, в 2023 году исследовательской компанией впервые проведен масштабный опрос о текущем состоянии ESG в Азербайджане: "Опрос охватил около 300 респондентов из различных отраслей и регионов. По его результатам, в Азербайджане уровень понимания принципов ESG составляет 7%, влияние на выбор поставщика – 2,5%, отчетность – 1,4%".

Орхан Мамедов добавил, принципы ESG помогают обеспечить устойчивое развитие, расширить доступ к международным финансовым ресурсам и рынкам, повысить устойчивость к рискам, а также оптимизировать общее управление бизнесом.