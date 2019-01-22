Обзор внешнеторговых операций Азербайджана за 2018 год

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Стоимость внешнеторгового оборота Азербайджана в 2018 году составила 30 923,603 млн долларов, из них почти 31% пришелся на август, июль и апрель.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Так, 3 217,852 млн долларов или 10,4% годового внешнеторгового оборота сформировалось в августе, 3 202,887 млн долларов или 10,35% - в июле, 3 131,305 млн долларов или 10,1% - в апреле.

Меньше всего импортно-экспортных операций было совершено в январе, марте и феврале. В январе прошлого года объем внешнеторговых операций составил 1 728,466 млн долларов, что составляет 5,6% общего оборота. В марте этот показатель составил 1 883,685 млн долларов (6,1%) и 1 935,238 млн долларов (6,3%).

Стоимость азербайджанского экспорта в 2018 году оценивается в 19 458,633 млн долларов. Более 33% этого объема сформировалось в апреле, августе и июле. Так, в апреле объемы экспорта составили 2 296,759 млн долларов (11,8%), в августе - 2 131,466 млн долларов (10,95%), в июле - 2 085,925 млн долларов (10,7%).

Самые низкие показатели экспорта были зафиксированы в январе, марте и феврале прошлого года. Так, в первом месяце года Азербайджан экспортировал товары на 1 038,707 млн долларов, что равно 5,3% от общего объема экспорта. В марте показатель составил 1 144,551 млн долларов (5,9%), в феврале - 1 172,419 млн долларов (6%).

Стоимость импорта Азербайджана в 2018 году составила 11 464,97 млн долларов. Около 34% этого объема было сформировано в октябре, декабре и июле. Так, в октябре импортированы товары на 1 347,479 млн долларов (11,75%), в декабре - 1 169,394 млн долларов (11,2%), в июле - 1 116,962 млн долларов (10,74%).

Самые низкие показатели импорта зафиксированы в январе, марте и феврале прошлого года. В первом месяце года импорт товаров в Азербайджан составил 689,789 млн долларов, что эквивалентно 6% от общего объема импорта. В марте импорт составил 739,133 млн долларов (6,45%), в феврале - 762,819 млн долларов (6,65%).

Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана в 2018 году составило 7 993,662 млн долларов. Более 43% этой цифры сформировалось в апреле, августе и июле. В апреле сложилось положительное сальдо в размере 1 462,213 млн долларов (18,3%),в августе - 1 045,08 млн долларов (13,1%), в июле - 968,963 млн долларов (12,1%).

В прошлом году самые низкие показатели положительного сальдо были зафиксированы в октябре, январе и сентябре - соответственно 348,732 млн долларов (4,4%), 348,948 млн долларов (4,4%) и 353,090 млн долларов (4,4%).

Из вышеуказанных показателей следует вывод, что наибольший объем внешнеторговых операций в Азербайджане пришелся на третий квартал, меньше всего импортно-экспортных операций было совершено в первом квартале года.