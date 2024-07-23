Обзор Redmi 13: доступный смартфон с 108-мегапиксельной камерой и увлекательными функциями

С 21 июня в Азербайджане стартовали продажи нового смартфона Redmi 13, который обещает установить новый стандарт среди доступных смартфонов. Созданный для требовательных пользователей, этот аппарат впечатляет своим элегантным дизайном и множеством расшире

С 21 июня в Азербайджане стартовали продажи нового смартфона Redmi 13, который обещает установить новый стандарт среди доступных смартфонов. Созданный для требовательных пользователей, этот аппарат впечатляет своим элегантным дизайном и множеством расширенных возможностей, которые превосходят все ожидания.

Камера на 108 МП: Новый стандарт качества

Одна из главных особенностей Redmi 13 — это 108-мегапиксельная основная камера, впервые представленная в линейке Redmi. Камера оснащена сенсором Samsung ISOCELL HM6 1/1,67" и технологией 9-in-1 pixel binning, что позволяет создавать сверхчеткие ночные фотографии и яркие HDR-изображения. 3-кратный сенсорный зум обеспечивает превосходную детализацию снимков, делая этот смартфон идеальным выбором для фотографов-энтузиастов и создателей контента.

Фронтальная камера на 13 МП с кольцом мягкого света создает естественное и сбалансированное освещение для селфи. Разнообразные творческие функции, такие как винтажные фильтры Film Camera и оформление кадров Film Frame, позволяют пользователям легко выразить свои творческие способности.

Элегантный дизайн и удобство использования

Redmi 13 отличается стильным дизайном со стеклянной задней панелью, доступной в черном, золотом, розовом и синем цветах. Толщина устройства всего 8,3 мм, а сертификация IP53 обеспечивает защиту от влажных погодных условий и случайных пролитий.

Впечатляющий дисплей и высокая производительность

Широкий 6,79-дюймовый FHD+ дисплей с технологией Adaptive Sync автоматически регулирует частоту обновления до 90 Гц в зависимости от сценариев использования. Это обеспечивает плавную и отзывчивую работу и оптимизирует время автономной работы. Дисплей из стекла Corning® Gorilla® Glass защищает от повседневного износа и улучшает распознавание прикосновений.

Под капотом Redmi 13 находится мобильная платформа MediaTek Helio G91-Ultra, которая поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя, с возможностью расширения до 1 ТБ. Это позволяет пользователям наслаждаться высокой производительностью и объемом памяти для приложений, игр и медиаконтента.

Емкий аккумулятор и быстрая зарядка

Redmi 13 оснащен аккумулятором емкостью 5030 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, что обеспечивает надежную работу в течение всего дня. Устройство можно зарядить до 100% всего за 62 минуты, а пятиминутная зарядка обеспечивает два часа разговоров.

Цена и наличие

Redmi 13 доступен в следующих конфигурациях:

8 ГБ + 128 ГБ по цене 419,99 AZN

8 ГБ + 256 ГБ по цене 489,99 AZN

Приобрести новинку можно в таких розничных сетях, как Kontakt, Baku Electronics, Irshad, World Telecom, Soliton и Music Gallery.

Redmi 13 впечатляет своим сочетанием доступной цены, высокого качества и продвинутых функций. С мощной камерой на 108 МП, элегантным дизайном и высокой производительностью, этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство для повседневного использования