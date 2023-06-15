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Объявлены победители национального чемпионата по стартапам

Объявлены победители национального чемпионата по стартапам Сегодня определились команды-победители национального чемпионата по стартапам среди детей и подростков 6-17 лет, организованного"Miniboss Business School Baku".
Бизнес
15 июня 2023 г. 15:41
Объявлены победители национального чемпионата по стартапам

Сегодня определились команды-победители национального чемпионата по стартапам среди детей и подростков 6-17 лет, организованного"Miniboss Business School Baku".

Как сообщает Report, команды оценивались по таким критериям, как инновативность, прибыльность, масштаб проекта, освещение в СМИ, ответ на вопрос жюри.

Среди стартапов, представленных в пищевой, экологической, альтернативной энергетике, ИТ и многих других областях, победителями стали 3 команды, показавшие самые высокие результаты. Команда Econotes заняла I место с 680 баллами, команда Box from my land заняла II место с 585 баллами, а команда Be safe заняла III место с 554 баллами.

Напомним, что в рамках форума, состоявшегося в апреле, 14 команд продемонстрировали бизнес-проекты по различным направлениям местному бизнес-сообществу - предпринимателям и инвесторам, а жюри оценили стартапы и выделили соответствующие гранты. Эти финансовые средства, используемые в качестве первоначального капитала, были использованы для реализации проектов.

В этом году стартап-проекты наряду со студентами школы "Miniboss Business School" представляли также команды из других средних общеобразовательных учреждений. Молодые предприниматели и в текущем году наряду с бизнес-стартапами представили проекты социальной направленности.

Miniboss Business School - единственная школа на мировом рынке, имеющая 70 филиалов в 27 странах, использующая инновационные бизнес-методологии. Образовательное учреждение предоставляет широкие возможности для раскрытия полного предпринимательского потенциала и раскрытия сильных лидерских качеств детей 6-17 лет по уникальной методике. Международная образовательная сеть Miniboss Business School, как и каждый год, в этом году организует форум стартапов, национальные и мировые чемпионаты по предпринимательству среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.

Напомним, что в этом году чемпионат мира пройдет с 16 по 20 июля в Глазго, Шотландия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоStartaplar üzrə Milli Çempionatın qalibləri açıqlanıb

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