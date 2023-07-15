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В Шеки и Загатале расширены экспортные возможности табачной продукции

В Шеки и Загатале расширены экспортные возможности табачной продукции При организации Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики был организован МедиаТур на табачные поля, пункты приема и переработки табака, расположенные в Шеки и Загатале.
Бизнес
15 июля 2023 г. 11:49
В Шеки и Загатале расширены экспортные возможности табачной продукции

При организации Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики был организован МедиаТур на табачные поля, пункты приема и переработки табака, расположенные в Шеки и Загатале.

Как сообщает Северо-Западное бюро Report“, в ходе медиатура было отмечено, что два года назад посредством инвестиционного конкурса было приватизировано ОАО ”Азертютюн", расположенное в селе Юхары Тала Загатальского района.

Согласно инвестиционной программе на предприятии капитально отремонтировано производственное оборудование, установлено новое оборудование, проведены ремонтно-строительные работы на пунктах приема и переработки табака, закуплены транспорт и техника.

Реконструкция предприятия позволяет повысить качество производимой табачной продукции и расширить экспортные возможности.

Правильная организация агротехнического обслуживания выращиваемого табака позволяет повысить урожайность. В результате проведенных мероприятий производительность в прошлом году выросла на 20%.

В настоящее время здесь работают 130 постоянных работников, на сезонные работы привлечены 250 человек. Среднемесячная заработная плата на предприятии составляет 700 манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəki və Zaqatalada tütünçülüyün inkişafı ilə bağlı görülmüş işlər açıqlanıb

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