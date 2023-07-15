Объявлен состав финалистов III конкурса Yüksəliş по специальностям

"Среди финалистов III конкурса Yüksəliş преобладают лица, специализирующиеся в сфере экономики, финансов и права".

"Среди финалистов III конкурса Yüksəliş преобладают лица, специализирующиеся в сфере экономики, финансов и права".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев сказал журналистам.

Он отметил, что самое главное преимущество современных управленцев – работа с цифрами: "Но в то же время важны сферы права и управления. Некоторые участники присоединились к конкурсу из-за того, что интересен сам процесс, а не только ради победы".