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Объявлен состав финалистов III конкурса Yüksəliş по специальностям

Объявлен состав финалистов III конкурса Yüksəliş по специальностям "Среди финалистов III конкурса Yüksəliş преобладают лица, специализирующиеся в сфере экономики, финансов и права".
Бизнес
15 июля 2023 г. 11:46
Объявлен состав финалистов III конкурса Yüksəliş по специальностям

"Среди финалистов III конкурса Yüksəliş преобладают лица, специализирующиеся в сфере экономики, финансов и права".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев сказал журналистам.

Он отметил, что самое главное преимущество современных управленцев – работа с цифрами: "Но в то же время важны сферы права и управления. Некоторые участники присоединились к конкурсу из-за того, что интересен сам процесс, а не только ради победы".

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Версия на азербайджанском языке III "Yüksəliş" müsabiqəsinin finalçılarının ixtisas tərkibi açıqlanıb

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