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Обсуждены возможности углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Австрией

Обсуждены возможности углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Австрией Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром труда и экономики Австрии Вольфгангом Хаттманнсдорфером в рамках Международного фонда развития ОПЕК, проходящего в Вене.
Бизнес
17 июня 2025 г. 19:42
Обсуждены возможности углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Австрией

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром труда и экономики Австрии Вольфгангом Хаттманнсдорфером в рамках Форума Международного фонда развития ОПЕК, проходящего в Вене.

Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

"Мы отметили существующие инвестиционные возможности в Азербайджане. Обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в экономике и торговле, энергетике, промышленном развитии, технологиях и других стратегических секторах", - сообщил он.

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