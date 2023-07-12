Обсуждены возможности сотрудничества между KOBIA и Albayrak

На встрече между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Министерства экономики и турецкой группой компаний “Albayrak” состоялся обмен мнениями о новых проектах компании, реализуемых в нашей стране, а также о возможностях сотрудничества.

На встрече между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Министерства экономики и турецкой группой компаний “Albayrak” состоялся обмен мнениями о новых проектах компании, реализуемых в нашей стране, а также о возможностях сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает KOBIA.

Находящийся с визитом в Стамбуле председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов встретился с членом правления турецкой группы компаний "Albayrak” Мустафой Албайраком.

На встрече состоялся обмен мнениями о новых проектах компании, реализуемых в нашей стране, а также о возможностях сотрудничества.

Отметим, что группа компаний ”Albayrak" работает более чем в 20 секторах, таких как строительство, недвижимость, промышленность, логистика, медиа, туризм. В группу компаний входит около 80 компаний и брендов.