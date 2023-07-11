О нас

Обсуждены возможности формирования в Азербайджане инфраструктуры cтандарта халяль

Обсуждены возможности формирования в Азербайджане инфраструктуры cтандарта халяль Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики обсудила с Исламским банком развития возможности формирования халяльной инфраструктуры в Азербайджане.
Бизнес
11 июля 2023 г. 17:28
Обсуждены возможности формирования в Азербайджане инфраструктуры cтандарта халяль

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики обсудила с Исламским банком развития возможности формирования инфраструктуры стандарта халяль в Азербайджане.

Как передает Report, об этом начальник Государственной службы Мамед Аббасбейли cообщил в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, на встрече стороны обсудили совершенствование инструментов и механизмов, обеспечивающих развитие инфраструктуры в стране, возможности формирования инфраструктуры халяль, отвечающей современным требованиям, участие международных организаций в этом процессе и сотрудничество в области реализации совместных проектов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda halal infrastrukturun formalaşdırılması imkanları müzakirə olunub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть сильнее, чтобы защитить себя и свою независимость
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть сильнее, чтобы защитить себя и свою независимость
11 июля 2023 г. 18:39
Президент: До конца года расходы на Карабах и Восточный Зангезур составят примерно 12 млрд манатов
Президент: До конца года расходы на Карабах и Восточный Зангезур составят примерно 12 млрд манатов
11 июля 2023 г. 18:31
Ильхам Алиев: Большая часть города Лачын полностью восстановлена
Ильхам Алиев: Большая часть города Лачын полностью восстановлена
11 июля 2023 г. 18:27
Президент: Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет быстрее запланированных темпов
Президент: Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет быстрее запланированных темпов
11 июля 2023 г. 18:25
Президент: До конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры
Президент: До конца года инфляция может снизиться до однозначной цифры
11 июля 2023 г. 18:20
Президент Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет
Президент Ильхам Алиев: Курс маната стабилен уже шесть лет
11 июля 2023 г. 18:12
Ильхам Алиев: Внешний долг Азербайджана составляет 6,7 млрд долларов, или примерно 10 процентов ВВП
Ильхам Алиев: Внешний долг Азербайджана составляет 6,7 млрд долларов, или примерно 10 процентов ВВП
11 июля 2023 г. 17:57
Президента: Сегодня бюджет Азербайджана превышает 36 млрд манатов
Президента: Сегодня бюджет Азербайджана превышает 36 млрд манатов
11 июля 2023 г. 17:53
Под председательством президента состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
ФотоПод председательством президента состоялось совещание, посвященное социально-экономическим итогам полугодия
11 июля 2023 г. 16:27
Президент Ильхам Алиев принял государственного министра министерства иностранных дел Германии
Президент Ильхам Алиев принял государственного министра министерства иностранных дел Германии
11 июля 2023 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi