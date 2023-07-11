Обсуждены возможности формирования в Азербайджане инфраструктуры cтандарта халяль

Государственная служба по антимонополии и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики обсудила с Исламским банком развития возможности формирования халяльной инфраструктуры в Азербайджане.

Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики обсудила с Исламским банком развития возможности формирования инфраструктуры стандарта халяль в Азербайджане.

Как передает Report, об этом начальник Государственной службы Мамед Аббасбейли cообщил в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, на встрече стороны обсудили совершенствование инструментов и механизмов, обеспечивающих развитие инфраструктуры в стране, возможности формирования инфраструктуры халяль, отвечающей современным требованиям, участие международных организаций в этом процессе и сотрудничество в области реализации совместных проектов.