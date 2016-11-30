Обсуждены возможности экспорта азербайджанской продукции в ОАЭ

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Экспортная миссия Азербайджана, находящаяся с визитом в Дубае (ОАЭ), посетила сеть гипермаркетов Carrefour, Spinneys, Union Co-op. Как сообщает Report, в первый день визита представители азербайджанских компаний провели двусторонние встречи при организации Azpromo и Dubay Exports.

На встречах с участием представители около 20 компаний ОАЭ состоялись обсуждения по вопросам расширения связей между компаниями, возможностей экспорта в ОАЭ. Азербайджанские производители дали информацию о качественных и конкурентоспособных азербайджанских продуктах.

Входящий в состав делегации руководитель бренда MR BEE, который занимается реализацией натурального меда при поддержке Baku Business Factory, Джавид Керимов заявил Report, что встречи с дистрибьюторами, оптовиками, экспортерами и представителями сети маркетов были запланированы заранее: “Мы встретились с большинством из них. Эту часть визита можно считать успешной. Считаю, что визит организован на высоком уровне. Пока рано комментировать итоги встреч. Это первый этап, в ходе которого мы ознакомились с местными компаниями, дали информацию о себе, коснулись основных моментов”.

По его словам, в первую очередь, они изучили предпочтения местного рынка, а также дали подробную информацию потенциальным клиентам о продукте компании: “Дубай считается транспортным хабом. Многие компании размещают здесь свои головные офисы. Для нас очень важно наладить связи на местном рынке. В то же время мы ведем переговоры с одной компанией по дистрибьютерской деятельности в Японии. Их заинтересовала наша продукция. Нашей задачей является выполнение процедурных правил для прохождения сертификации. Для этого мы провели встречи с соответствующими госструктурами”.

Визит в Дубай второй по счету экспортной миссии, организованной министерством экономики в целях продвижения бренда Made in Azerbaijan, продлится до 30 ноября.

Отметим, что в миссию входят представители 20 компаний, занятых в сфере производства соков, минеральной воды, мясной и молочной, плодоовощной продукции, меда, молока и молочных продуктов.