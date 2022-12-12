Обсуждены вопросы защиты прав потребителей в государствах-членах СНГ

Начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли принял участие в прошедшем в онлайн-режиме 19-м заседании консультативного совета по защите прав потребителей гос

Начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли принял участие в прошедшем в онлайн-режиме 19-м заседании консультативного совета по защите прав потребителей государств-участников Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

По информации, в ходе заседания были обсуждены вопросы защиты прав потребителей в сфере электронной торговли и вопросы организации сбыта товаров через интернет. В рамках мероприятия состоялся обмен мнениями о планах деятельности в данной сфере.