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Обсуждены вопросы сотрудничества по восстановлению освобожденных территорий

Обсуждены вопросы сотрудничества по восстановлению освобожденных территорий В Министерстве экономики состоялась встреча с исполнительным директором программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф
Бизнес
5 марта 2022 г. 21:07
Обсуждены вопросы сотрудничества по восстановлению освобожденных территорий

В Министерстве экономики состоялась встреча с исполнительным директором программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Исполнительный директор программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Маймуна Мохд Шариф выразила удовлетворение визитом в Азербайджан.

Стороны обсудили расширение применения Целей устойчивого развития на национальном уровне, вытекающих из "Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", восстановление и реконструкцию освобожденных территорий, повестку дня "Новый город" UN-HABITAT.

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