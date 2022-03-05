Обсуждены вопросы сотрудничества по восстановлению освобожденных территорий

В Министерстве экономики состоялась встреча с исполнительным директором программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф

В Министерстве экономики состоялась встреча с исполнительным директором программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Исполнительный директор программы ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов Маймуна Мохд Шариф выразила удовлетворение визитом в Азербайджан.

Стороны обсудили расширение применения Целей устойчивого развития на национальном уровне, вытекающих из "Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", восстановление и реконструкцию освобожденных территорий, повестку дня "Новый город" UN-HABITAT.