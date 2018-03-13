Обсуждены вопросы расширения азербайджано-иранских связей

© Economy.gov.az

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация во главе с министром экономики, сопредседателем межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым находится с визитом в Иране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

В первый день визита министр Шахин Мустафаев встретился с министром экономики и финансов Ирана, сопредседателем межправительственной комиссии Масудом Карбасианом.

На встрече министр Шахин Мустафаев отметил, что политические связи между Азербайджаном и Ираном находятся на высоком уровне, сотрудничество развивается, подчеркнул, что в расширении связей большую роль играют политическая воля и совместные усилия президентов Азербайджана и Ирана. Было отмечено, что за последние годы связи между нашими странами вступили в новый этап. За последние 4 года состоялись 10 встреч глав государств Азербайджана и Ирана, свыше 100 взаимных визитов, подписаны более 40 документов.

Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах ведет интенсивную работу.

Высказав свои мнения по существующим связям в торговой, промышленной, транспортно-транзитной, финансовой, здравоохранительной и других сферах, а также по расширению сотрудничества, Шахин Мустафаев отметил, что в 2017 году торговый оборот между нашими странами вырос на 16 процентов.

Иран вложил в Азербайджан инвестиции в объеме 3,1 миллиарда долларов США. В Азербайджане прошли регистрацию свыше 700 иранских компаний, функционирующих в сфере промышленности, строительства, обслуживания, связи, торговли, транспорта, сельского хозяйства. Близятся к завершению работы на заводе по производству автомобилей, реализуемом в нашей стране при совместном участии Азербайджана и Ирана, работы по созданию фармацевтического завода в Пираллахинском промышленном парке продолжаются.

В энергетической сфере осуществлены такие проекты как гидроузлы Худаферин/Девичья башня и Ордубад/Маразад, 330-киловольтная электролиния Мугань (Имишли-Парсабад), подписано Рамочное соглашение по продаже электричества в Иран.

Идет интенсивная работа по транспортному коридору "Север-Юг", являющемуся одним из важных направлений азербайджано-иранского сотрудничества. В Азербайджане готовы к эксплуатации 8,3 километра железной дороги, в Иране – 1,4 километра, а также железнодорожный мост над рекой Астара, осуществлено движение пробных поездов. В Астаре (Иран) предусмотрены закладка фундамента терминала и строительство складов для продукции. Продолжаются обсуждения по финансированию строительства железнодорожной линии Решт-Астара, являющейся составной частью транспортного коридора "Север-Юг". В 2017 году из России в Иран и в обратном направлении через Азербайджан проследовало более 19 тысяч TIR, вес национальных перевозчиков в Иране возрос на 23,2 процента.

С каждым годом растет число туристов, приезжающих из Ирана в Азербайджан, и в 2017 году этот показатель достиг 363 тысяч человек. Министр Шахин Мустафаев отметил, что среди иностранцев, получающих визы посредством ASAN Viza, на 1-м месте находятся граждане Ирана.

Министр Шахин Мустафаев отметил значимость перехода на 24-часовой рабочий режим погранично-пропускных пунктов Астара, Джульфа и Билясувар, с точки зрения расширения сотрудничества между нашими странами.

Министр экономических дел и финансов Ирана, сопредседатель межправительственной комиссии Масуд Карбасиан отметил, что связи между независимым Азербайджаном и Ираном начались с периода руководства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Нахчыванской Автономной Республикой и визит Гейдара Алиева в тот период в Иран заложил основу развития отношений между нашими странами. Было отмечено, что в последнее время осуществлена важная работа по развитию сотрудничества между нашими странами, состоялся ряд взаимных визитов и встреч.

Масуд Карбасиан выразил уверенность в том, что очередной визит азербайджанской делегации в Иран также внесет свой вклад в развитие связей, довел до внимания свои мнения о продлении режима работы на погранично-пропускных пунктах, а также о сотрудничестве в области сельского хозяйства, финансов и банков, здравоохранения. Отметив значимость железнодорожной линии Газвин-Решт, иранский министр сказал, что железная дорога будет сдана в эксплуатацию в ближайшее время.

На встрече также присутствовали посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Фамиль Сеидов.