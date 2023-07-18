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Обсуждены связи между предпринимателями Азербайджана, Ирана и ТРСК

Обсуждены связи между предпринимателями Азербайджана, Ирана и ТРСК Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана Орхан Мамедов встретился с президентом Торговой палаты Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Тургаем Мори и председателем Торговой, промышленной, горнодобываю
Бизнес
18 июля 2023 г. 23:27
Обсуждены связи между предпринимателями Азербайджана, Ирана и ТРСК

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана Орхан Мамедов встретился с президентом Торговой палаты Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Тургаем Мори и председателем Торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты Ирана Гусейном Салахварзи.

Об этом Report сообщили в KOBIA.

На встрече, состоявшейся в рамках 35-го заседания Совета директоров Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты (ICCIA), состоялся обмен мнениями о существующих отношениях и сотрудничестве между предпринимателями.

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