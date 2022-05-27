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В минналогов обсуждены проблемы импортеров одежды

В минналогов обсуждены проблемы импортеров одежды Замначальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева провела встречу в онлайн формате с членами общественного объединения "Ассоциация розничных импортеров одежды Азербайджана"
Бизнес
27 мая 2022 г. 10:36
В минналогов обсуждены проблемы импортеров одежды

Замначальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева провела встречу в онлайн формате с членами общественного объединения "Ассоциация розничных импортеров одежды Азербайджана"

Об этом Report сообщает со ссылкой на Службу.

По информации, Ассоциация представляет налогоплательщиков, объединяющих более 200 магазинов брендовой одежды. На встрече были обсуждены ситуация в секторе, трудности предпринимателей в связи с налогообложением, случаи, когда импорт товаров индивидуальным способом через электронную торговлю создает условия недобросовестной конкуренции для компаний, работающих в этом секторе, возможность предоставления налоговых льгот официальным импортерам, вопросы, поднятые предпринимателями для развития сектора.

Предложения предпринимателей были отмечены, до сведения участников было доведено, что сотрудничество для их изучения будет продолжено.

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