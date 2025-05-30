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Обсуждены перспективы сотрудничества  со Всемирным банком по углеродному ценообразованию

Обсуждены перспективы сотрудничества  со Всемирным банком по углеродному ценообразованию Азербайджаном обсудил со Всемирным банком (ВБ) перспективные направления сотрудничества по углеродному ценообразованию.
Бизнес
30 мая 2025 г. 15:11
Обсуждены перспективы сотрудничества  со Всемирным банком по углеродному ценообразованию

Азербайджаном обсудил со Всемирным банком (ВБ) перспективные направления сотрудничества по углеродному ценообразованию.

Как сообщает Report, в Государственной налоговой службе состоялась встреча с миссией поддержки проекта Всемирного банка "Партнерство для внедрения рынка" (PMI).

На встрече обсуждены различные подходы к вопросам углеродного ценообразования.

Заместитель начальника ГНС Самира Мусаева предоставила информацию о реформах в налоговой системе для создания модели зеленой экономики и обеспечения энергоэффективности.

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Версия на английском языке Azerbaijan and World Bank mull prospective cooperation on carbon pricing
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı ilə karbon qiymətqoyma ilə bağlı perspektiv əməkdaşlıq müzakirə edilib

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