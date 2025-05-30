Обсуждены перспективы сотрудничества со Всемирным банком по углеродному ценообразованию

Азербайджаном обсудил со Всемирным банком (ВБ) перспективные направления сотрудничества по углеродному ценообразованию.

Азербайджаном обсудил со Всемирным банком (ВБ) перспективные направления сотрудничества по углеродному ценообразованию.

Как сообщает Report, в Государственной налоговой службе состоялась встреча с миссией поддержки проекта Всемирного банка "Партнерство для внедрения рынка" (PMI).

На встрече обсуждены различные подходы к вопросам углеродного ценообразования.

Заместитель начальника ГНС Самира Мусаева предоставила информацию о реформах в налоговой системе для создания модели зеленой экономики и обеспечения энергоэффективности.