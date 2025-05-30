Обсуждены перспективы сотрудничества  со Всемирным банком по углеродному ценообразованию

Азербайджаном обсудил со Всемирным банком (ВБ) перспективные направления сотрудничества по углеродному ценообразованию.
Как сообщает Report, в Государственной налоговой службе состоялась встреча с миссией поддержки проекта Всемирного банка "Партнерство для внедрения рынка" (PMI).
На встрече обсуждены различные подходы к вопросам углеродного ценообразования.
Заместитель начальника ГНС Самира Мусаева предоставила информацию о реформах в налоговой системе для создания модели зеленой экономики и обеспечения энергоэффективности.