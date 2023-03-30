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Обсуждены перспективы сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Италии

Обсуждены перспективы сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Италии Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров встретился с неординарным и компетентным послом Итальянской Республики в нашей стране Клаудио Таффури.
Бизнес
30 марта 2023 г. 23:39
Обсуждены перспективы сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Италии

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в нашей стране Клаудио Таффури.

Как передает Report со ссылкой на ГТК, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества таможенных органов двух стран в направлении обмена первичной информацией.

Были обсуждены отношения взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, а также важность установления более эффективных и деловых отношений в таможенной сфере.

Отмечено, что Итальянская Республика является одним из важных торговых партнеров Азербайджана, а таможенные органы внесли важный вклад в развитие и регулирование торгово-экономических отношений между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla İtaliyanın gömrük orqanlarının əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə edilib

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