Обсуждены перспективы сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Италии

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров встретился с неординарным и компетентным послом Итальянской Республики в нашей стране Клаудио Таффури.

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в нашей стране Клаудио Таффури.

Как передает Report со ссылкой на ГТК, на встрече обсуждались перспективы сотрудничества таможенных органов двух стран в направлении обмена первичной информацией.

Были обсуждены отношения взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, а также важность установления более эффективных и деловых отношений в таможенной сфере.

Отмечено, что Итальянская Республика является одним из важных торговых партнеров Азербайджана, а таможенные органы внесли важный вклад в развитие и регулирование торгово-экономических отношений между двумя странами.