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Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества

Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества.
Бизнес
25 июля 2024 г. 16:47
Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества

Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсетях.

Гусев сообщил, что провел плодотворную встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, в которой также приняли участие исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

"Обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества и двусторонние проекты, направленные на развитие отношений между Азербайджаном и Украиной", - написал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Ukraine explore avenues for deepening economic ties
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ukrayna əlaqələrinin inkişafına yönəlmiş ikitərəfli layihələr müzakirə edilib

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