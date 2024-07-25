Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества

Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества.

Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсетях.

Гусев сообщил, что провел плодотворную встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, в которой также приняли участие исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

"Обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества и двусторонние проекты, направленные на развитие отношений между Азербайджаном и Украиной", - написал он.