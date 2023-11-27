Обсуждено укрепление торговых отношений между Азербайджаном и Таджикистаном

Обсуждено укрепление торговых отношений между Азербайджаном и Таджикистаном.

Обсуждено укрепление торговых отношений между Азербайджаном и Таджикистаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO), на встрече исполнительного директора Агентства Юсифа Абдуллаева с председателем Торгово-промышленной палаты Таджикистана Джамшедом Джумахонзода в Баку обсуждены направления деятельности Агентства, в рамках привлечения ненефтяных инвестиций в экономику страны. Стороны также обменялись мнениями о важности мероприятия "Выставка стран СПЕКА: региональное сотрудничество для устойчивого развития", проведенного по специальной инициативе Азербайджана в рамках недели СПЕКА.

Затем проведен обмен мнениями о перспективах расширения двустороннего экономического сотрудничества, в том числе торгового обмена, высоко оценена деятельность новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Таджикистана в Азербайджане.

На встрече была подчеркнута деятельность существующих совместных предприятий, в частности, завода по производству композитных труб, открытие которого состоялось в Душанбе в 2021 году. Джумахонзода также пригласил азербайджанские компании принять активное участие в проводимых в Таджикистане выставках.