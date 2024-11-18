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Обсуждено укрепление делового партнерства с немецкими компаниями в Азербайджане

Обсуждено укрепление делового партнерства с немецкими компаниями в Азербайджане 18:43
Бизнес
18 ноября 2024 г. 19:16
Обсуждено укрепление делового партнерства с немецкими компаниями в Азербайджане

С Восточногерманской бизнес-ассоциацией в рамках COP29 проведены обсуждения возможности укрепления делового партнерства и продвижения совместной деятельности в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом.

Стороны подчеркнули важность проведенного сегодня, в рамках COP29, германо-азербайджанского бизнес-диалога высокого уровня на тему "Зеленая трансформация", организованного совместно Агентством поощрения экспорта и инвестиций – AZPROMO и Восточногерманской бизнес-ассоциацией.

Кроме этого, на встрече отметили развитие сотрудничества между нашими странами в промышленности, торговле, привлечении инвестиций и различных сферах экономики. Также была обсуждена деятельность немецких компаний в Азербайджане, укрепление делового партнерства и возможности продвижения совместной деятельности в сфере возобновляемых источников энергетики.

На встрече представлена информация об основных инициативах Азербайджана, выдвинутых в рамках COP29. Дана высокая оценка вкладу Азербайджана в глобальные инициативы и реализуемые «зеленые» проекты.

Стороны обсудили развитие экономических отношений, углубление взаимных деловых и торговых связей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniya şirkətlərinin Azərbaycanda biznes tərəfdaşlığının gücləndirilməsi müzakirə olunub

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