Обсуждено укрепление делового партнерства с немецкими компаниями в Азербайджане

18:43

С Восточногерманской бизнес-ассоциацией в рамках COP29 проведены обсуждения возможности укрепления делового партнерства и продвижения совместной деятельности в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом.

Стороны подчеркнули важность проведенного сегодня, в рамках COP29, германо-азербайджанского бизнес-диалога высокого уровня на тему "Зеленая трансформация", организованного совместно Агентством поощрения экспорта и инвестиций – AZPROMO и Восточногерманской бизнес-ассоциацией.

Кроме этого, на встрече отметили развитие сотрудничества между нашими странами в промышленности, торговле, привлечении инвестиций и различных сферах экономики. Также была обсуждена деятельность немецких компаний в Азербайджане, укрепление делового партнерства и возможности продвижения совместной деятельности в сфере возобновляемых источников энергетики.

На встрече представлена информация об основных инициативах Азербайджана, выдвинутых в рамках COP29. Дана высокая оценка вкладу Азербайджана в глобальные инициативы и реализуемые «зеленые» проекты.

Стороны обсудили развитие экономических отношений, углубление взаимных деловых и торговых связей.