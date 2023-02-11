Обсуждено участие немецких компаний в промпарках Азербайджана

Состоялись обсуждения активизации экономических и торговых связей Азербайджана и Германии, возможностей участия германских компаний в созданных в нашей стране промышленных парках, свободной экономической зоне "Алят", развития сотрудничества в области альт



Состоялись обсуждения активизации экономических и торговых связей Азербайджана и Германии, возможностей участия германских компаний в созданных в нашей стране промышленных парках, свободной экономической зоне "Алят", развития сотрудничества в области альтернативной энергетики, транспорта, расширения обмена опытом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство экономики.

Сообщается, что в столице Германии Берлине состоялось 9-е заседание азербайджано-германской рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям.

Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны выступил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, со стороны Германии - торговый директор Федерального министерства экономики и защиты климата Доминик Шнихельс.

В ходе визита азербайджанская делегация ознакомилась с технологическим парком "Адлерсхоф".