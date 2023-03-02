Обсуждено участие грузинских компаний в проектах на освобожденных от оккупации территориях

На мероприятии "Caspian Energy Investment Forum 2023" в Тбилиси обсуждались потенциальные возможности сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, участие грузинских компаний в проектах на освобожденных от оккупации территориях.

На мероприятии "Caspian Energy Investment Forum 2023" в Тбилиси обсуждались потенциальные возможности сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, участие грузинских компаний в проектах на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

На форуме были выдвинуты новые предложения по совместному инвестированию.

При поддержке посольств обеих стран в форуме приняли участие более 200 представителей государственных структур, дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии, в том числе руководители государственных и частных компаний стран Каспийско-Черноморского региона. Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев подчеркнул, что связи между нашими странами развиваются по восходящей линии.

Советник исполнительного директора AZPROMO Шабнам Аллахвердиева отметила, что Агентство успешно сотрудничает с соответствующими структурами из Грузии, и в рамках этого сотрудничества был подписан ряд документов. Было отмечено, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана имеются широкие возможности для сотрудничества стран в энергетическом секторе, особенно в области возобновляемых источников энергии.