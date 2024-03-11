О нас

Обсуждено участие азербайджанских компаний в выставке Expo-2025 в Японии

Обсуждено участие азербайджанских компаний в выставке Expo-2025 в Японии Обсуждено участие азербайджанских компаний в выставке "Expo 2025", которая пройдет в Осаке в апреле-октябре 2025 года.
Бизнес
11 марта 2024 г. 19:43
Обсуждено участие азербайджанских компаний в выставке Expo-2025 в Японии

Обсуждено участие азербайджанских компаний в выставке "Expo 2025", которая пройдет в Осаке в апреле-октябре 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече делегации Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) с Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO), которая состоялась в рамках визита в Токио в связи с выставкой ”FoodEx Japan 2024".

На встрече была представлена информация о направлениях деятельности структур, инвестиционных и экспортных возможностях Азербайджана, состоялся обмен мнениями о развитии экономических связей между странами, также достигнута договоренность об обмене информацией с глобальным и японским офисами JETRO.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Participation of Azerbaijani companies in Expo 2025 in Japan discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan şirkətlərinin Yaponiyada "Expo 2025" sərgisində iştirakı müzakirə olunub

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi