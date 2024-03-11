Обсуждено участие азербайджанских компаний в выставке Expo-2025 в Японии

Обсуждено участие азербайджанских компаний в выставке "Expo 2025", которая пройдет в Осаке в апреле-октябре 2025 года.

Обсуждено участие азербайджанских компаний в выставке "Expo 2025", которая пройдет в Осаке в апреле-октябре 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече делегации Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) с Японской организацией по развитию внешней торговли (JETRO), которая состоялась в рамках визита в Токио в связи с выставкой ”FoodEx Japan 2024".

На встрече была представлена информация о направлениях деятельности структур, инвестиционных и экспортных возможностях Азербайджана, состоялся обмен мнениями о развитии экономических связей между странами, также достигнута договоренность об обмене информацией с глобальным и японским офисами JETRO.