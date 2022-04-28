Обсуждено расширение экспортных возможностей для азербайджанских предпринимателей в РФ

Состоялась встреча между Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана и руководством Российской федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Состоялась встреча между Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана и руководством Российской федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

По информации, на встрече обсуждались меры финансовой поддержки, предоставляемые обоими учреждениями предпринимателям, сферы сотрудничества между сторонами, возможности расширения рынков сбыта для малых и средних предприятий (МСП), работающих в Азербайджане и России.

Заместитель генерального директора Федеральной корпорации Никита Банцекин сообщил, что азербайджанские МСП, если они соответствуют критериям, необходимым для включения в реестр МСП, могут воспользоваться финансовой и нефинансовой поддержкой Корпорации.

Стороны обменялись мнениями о предоставляемых бизнесу электронных услугах, а также о возможности использования услуг цифровой платформы "мсп.рф".

Была достигнута договоренность об организации онлайн-встреч для детального обсуждения этих вопросов.