Обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном

Состоялась встреча министра экономики, сопредседателя совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической и гуманитарной сферах Микаила Джаббарова и посла Туркменистана в нашей стране Гурбанмаммета Эльясова, на которой были обсуждены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.
Министр поздравил посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов. Он отметил, что азербайджано-туркменские отношения постоянно развиваются, создается прочная договорно-правовая база для расширения сотрудничества, укрепляются торгово-экономические связи.
На встрече была представлена информация о перспективах сотрудничества между двумя странами, были отмечены возможности развития связей в энергетической, инвестиционной, транспортной, торговой, коммуникационной и других сферах.
Посол выразил удовлетворение началом дипломатической деятельности в нашей стране и подчеркнул, что приложит усилия для дальнейшего укрепления партнерства.
Стороны также обменялись мнениями о проведении очередного заседания Совместной межправительственной комиссии, других вопросах, представляющих взаимный интерес в экономической сфере.