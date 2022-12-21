Обсуждено поощрение взаимных инвестиций между Азербайджаном и Сербией

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером, министром финансов Сербии Синишей Мали и министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером, министром финансов Сербии Синишей Мали и министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович.

Как сообщает Report, в ходе встречи было подчеркнуто развитие политико-экономических отношений между двумя странами.

Было отмечено, что между странами сформирована многовекторная нормативно-правовая база, создающая прочную основу для развития экономической повестки и реализации имеющегося потенциала.

Министр экономики проинформировал о проводимых в стране экономических реформах, подчеркнул наличие широких возможностей для углубления сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, туризма и ИКТ, поделился видением расширения связей в этих сферах.

Вице-премьер, министр финансов Синиша Мали отметил, что Сербия заинтересована в партнерстве с Азербайджаном, рассказал о перспективах экономического сотрудничества между двумя странами. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович подчеркнула значимость реализуемых Азербайджаном проектов в области обеспечения энергетической безопасности Европы и отметила значимость подписанного на днях в Румынии соглашения по зеленой энергетике.

Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, поощрение инвестиций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

17:36

Состоялись обсуждения по поощрению взаимных инвестиций между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"С заместителем премьер-министра Сербии, министром финансов Синишей Мали и министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович состоялся обмен мнениями об успешном сотрудничестве между нашими странами, расширении экономических и торговых связей и поощрении взаимных инвестиций", - написал министр.