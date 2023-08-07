Обсуждена реализация инвестиционных проектов узбекских компаний в Азербайджане

15:42

На встрече с представителями одного из крупнейших холдингов в Центральной Азии - узбекской группы компаний "AKFA Group", состоявшейся в Агентстве по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO), были обсуждены перспективы реализации узбекскими компаниями инвестиционных проектов в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

Было рассмотрено сотрудничество компании "Artel", входящей в холдинг "AKFA Group", с AZPROMO.

Руководитель агентства Юсиф Абдуллаев проинформировал о деятельности агентства, о благоприятном деловом и инвестиционном климате, созданном в нашей стране, о предлагаемых инвесторам и экспортерам льготах, в том числе о субсидировании логистики, налоговых льготах и других готовящихся стимулирующих механизмах.

Генеральный директор "AKFA Group" Бахадир Абдуллаев сообщил, что входящая в конгломерат компания Artel первоначально заинтересована в строительстве предприятий по производству бытовой техники в рамках реализации потенциальных инвестиционных проектов в Азербайджане.