Обсуждена деятельность турецких компаний в Карабахе

"Нас радует участие братской Турции в проектах, осуществляемых в Карабахе, активность турецких компаний в восстановительно-строительных работах".

"Нас радует участие братской Турции в проектах, осуществляемых в Карабахе, активность турецких компаний в восстановительно-строительных работах".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с председателем правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции Махмутом Асмали, президентом Международного бизнес-форума Эролом Яраром, председателем правления MUSIAD-Azerbaijan Абдуррахманом Узуном мы с удовлетворением отметили успешное сотрудничество с дружественной страной. Мы обсудили деятельность бизнес-кругов братской Турции на освобожденных территориях", - сказал министр.