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Обсуждена деятельность турецких компаний в Карабахе

Обсуждена деятельность турецких компаний в Карабахе "Нас радует участие братской Турции в проектах, осуществляемых в Карабахе, активность турецких компаний в восстановительно-строительных работах".
Бизнес
15 октября 2021 г. 14:46
Обсуждена деятельность турецких компаний в Карабахе

"Нас радует участие братской Турции в проектах, осуществляемых в Карабахе, активность турецких компаний в восстановительно-строительных работах".

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с председателем правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции Махмутом Асмали, президентом Международного бизнес-форума Эролом Яраром, председателем правления MUSIAD-Azerbaijan Абдуррахманом Узуном мы с удовлетворением отметили успешное сотрудничество с дружественной страной. Мы обсудили деятельность бизнес-кругов братской Турции на освобожденных территориях", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkətlərinin Qarabağdakı fəaliyyəti müzakirə edilib

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