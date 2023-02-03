Обсуждена деятельность МСП в сфере логистики

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов провел встречу с представителями компании Hellmann Worldwide Logistics, в ходе которой была обсуждена деятельность малого и среднего бизне

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов провел встречу с представителями компании Hellmann Worldwide Logistics, в ходе которой была обсуждена деятельность малого и среднего бизнеса в сфере логистики в Азербайджане.

Как сообщает Report, на встрече с гендиректором компании по Турции Джемом Акгюлем и директором по Азербайджану Кямраном Хабибовым состоялся обмен мнениями о деятельности МСП и возможностях сотрудничества в логистической сфере.