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Обсуждена деятельность МСП в сфере логистики

Обсуждена деятельность МСП в сфере логистики Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов провел встречу с представителями компании Hellmann Worldwide Logistics, в ходе которой была обсуждена деятельность малого и среднего бизне
Бизнес
3 февраля 2023 г. 13:18
Обсуждена деятельность МСП в сфере логистики

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов провел встречу с представителями компании Hellmann Worldwide Logistics, в ходе которой была обсуждена деятельность малого и среднего бизнеса в сфере логистики в Азербайджане.

Как сообщает Report, на встрече с гендиректором компании по Турции Джемом Акгюлем и директором по Азербайджану Кямраном Хабибовым состоялся обмен мнениями о деятельности МСП и возможностях сотрудничества в логистической сфере.

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Версия на азербайджанском языке Logistika sahəsində KOB-ların fəaliyyəti müzakirə edilib

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