Обсужден вопрос расширения экспорта азербайджанских вин в Китай

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском бизнес-центре при поддержке министерства экономики и при организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) состоялась встреча с представителями более 10 компаний, занимающихся производством и экспортом вин в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, на встрече принял участие торговый представитель Азербайджана в Китае Теймур Надироглу. В ходе встречи обсуждался вопрос расширения экспорта азербайджанских вин в Китай.

Отмечено, что в зарубежных странах, в том числе в Китае, проявляют высокий интерес к азербайджанским винам, и потенциал экспорта продукции очень широкий. Именно по этой причине принимаются соответствующие меры в направлении расширения экспорта отечественных вин в Китай, торговый представитель в Китае проводит встречи с деловыми людьми, оказывает им поддержку. Т. Надироглу рассказал о возможностях сбыта винной продукции Азербайджана на китайском рынке, участники провели обмен мнениями по данному вопросу.