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Обсужден вопрос о возврате НДС лицам, приобретающим бытовую технику

Обсужден вопрос о возврате НДС лицам, приобретающим бытовую технику Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана провела онлайн-встречу с налогоплательщиками, занимающимися продажей бытовой техники.
Бизнес
28 апреля 2022 г. 17:52
Обсужден вопрос о возврате НДС лицам, приобретающим бытовую технику

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана провела онлайн-встречу с налогоплательщиками, занимающимися продажей бытовой техники.

Как сообщает Report со ссылкой на службу, в ходе встречи были озвучены текущая ситуация в данной сфере, вопросы, связанные с законодательством, моменты, с которыми сталкиваются налогоплательщики и покупатели при безналичных покупках, предложения по возмещению НДС.

Обсуждены налоговые обязательства при продаже бытовой техники. На встрече были заслушаны предложения предпринимателей, до сведения участников было доведено, что сотрудничество по их изучению будет продолжено.

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Версия на азербайджанском языке Məişət texnikası alan şəxslərə ƏDV-nin geri qaytarılması müzakirə edilib

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