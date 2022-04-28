Обсужден вопрос о возврате НДС лицам, приобретающим бытовую технику

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана провела онлайн-встречу с налогоплательщиками, занимающимися продажей бытовой техники.

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана провела онлайн-встречу с налогоплательщиками, занимающимися продажей бытовой техники.

Как сообщает Report со ссылкой на службу, в ходе встречи были озвучены текущая ситуация в данной сфере, вопросы, связанные с законодательством, моменты, с которыми сталкиваются налогоплательщики и покупатели при безналичных покупках, предложения по возмещению НДС.

Обсуждены налоговые обязательства при продаже бытовой техники. На встрече были заслушаны предложения предпринимателей, до сведения участников было доведено, что сотрудничество по их изучению будет продолжено.