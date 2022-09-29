Обсужден экспорт продукции химической промышленности Азербайджана в Пакистан

Заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с секретарем Министерства промышленности и производства Пакистана Имдадуллой Босалом и председателем Торговой корпорации Пакистана Рафео Башир Шахом.

Заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с секретарем Министерства промышленности и производства Пакистана Имдадуллой Босалом и председателем Торговой корпорации Пакистана Рафео Башир Шахом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече, в которой также принял участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, была отмечена важность реализации совместных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес, состоялся обмен мнениями об экспорте продукции химической промышленности, производимой в Азербайджане, в Пакистан, а также возможностях торговли сельскохозяйственной продукцией.