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Обсужден экспорт продукции химической промышленности Азербайджана в Пакистан

Обсужден экспорт продукции химической промышленности Азербайджана в Пакистан Заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с секретарем Министерства промышленности и производства Пакистана Имдадуллой Босалом и председателем Торговой корпорации Пакистана Рафео Башир Шахом.
Бизнес
29 сентября 2022 г. 11:02
Обсужден экспорт продукции химической промышленности Азербайджана в Пакистан

Заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с секретарем Министерства промышленности и производства Пакистана Имдадуллой Босалом и председателем Торговой корпорации Пакистана Рафео Башир Шахом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече, в которой также принял участие посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе, была отмечена важность реализации совместных проектов в сферах, представляющих взаимный интерес, состоялся обмен мнениями об экспорте продукции химической промышленности, производимой в Азербайджане, в Пакистан, а также возможностях торговли сельскохозяйственной продукцией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın kimya sənayesi məhsullarının Pakistana ixracı müzakirə edilib

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