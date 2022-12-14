Уровень удовлетворенности таможенными услугами в Азербайджане составляет 80-84%

В результате онлайн-опроса, проведенного Государственным таможенным комитетом (ГТК) среди участников внешнеэкономической деятельности и таможенных брокеров, выяснилось, что общий уровень удовлетворенности таможенными услугами составляет 80-84%. Об

В результате онлайн-опроса, проведенного Государственным таможенным комитетом (ГТК) среди участников внешнеэкономической деятельности и таможенных брокеров, выяснилось, что уровень удовлетворенности таможенными услугами составляет 80-84%.



Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Комитета.

В опрос были включены вопросы по использованию электронных услуг, реформ в таможенных органах, прозрачности, таможенном законодательстве и др. В то же время респонденты могли вносить предложения по улучшению качества таможенных услуг.

Общий уровень удовлетворенности по итогам опроса 222 участников внешнеэкономической деятельности составил 80%, а по ответам 313 таможенных брокеров - 84%. Респонденты внесли в общей сложности 295 предложений. Результаты опроса и внесенные предложения были проанализированы.

В Комитете заявили, что планируют проводить подобные опросы и в дальнейшем, и призвали граждан к активному участию в них.