О нас

Уровень удовлетворенности таможенными услугами в Азербайджане составляет 80-84%

Уровень удовлетворенности таможенными услугами в Азербайджане составляет 80-84% В результате онлайн-опроса, проведенного Государственным таможенным комитетом (ГТК) среди участников внешнеэкономической деятельности и таможенных брокеров, выяснилось, что общий уровень удовлетворенности таможенными услугами составляет 80-84%. Об
Бизнес
14 декабря 2022 г. 12:09
Уровень удовлетворенности таможенными услугами в Азербайджане составляет 80-84%

В результате онлайн-опроса, проведенного Государственным таможенным комитетом (ГТК) среди участников внешнеэкономической деятельности и таможенных брокеров, выяснилось, что уровень удовлетворенности таможенными услугами составляет 80-84%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Комитета.

В опрос были включены вопросы по использованию электронных услуг, реформ в таможенных органах, прозрачности, таможенном законодательстве и др. В то же время респонденты могли вносить предложения по улучшению качества таможенных услуг.

Общий уровень удовлетворенности по итогам опроса 222 участников внешнеэкономической деятельности составил 80%, а по ответам 313 таможенных брокеров - 84%. Респонденты внесли в общей сложности 295 предложений. Результаты опроса и внесенные предложения были проанализированы.
В Комитете заявили, что планируют проводить подобные опросы и в дальнейшем, и призвали граждан к активному участию в них.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gömrük xidmətlərindən ümumi məmnunluq dərəcəsi 80-84 %-dir

Экслюзивные новости

Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi