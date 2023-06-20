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Общий оборот в ненефтяном секторе Азербайджана вырос на 10%

Общий оборот в ненефтяном секторе Азербайджана вырос на 10% 17:19
Бизнес
20 июня 2023 г. 17:35
Общий оборот в ненефтяном секторе Азербайджана вырос на 10%

В январе-апреле этого года общий оборот в ненефтяном секторе Азербайджана вырос на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Согласно данным, рост составил 36,3% для банковского и страхового секторов, 22,1% для строительства, 17,8% для торговли и 17,6% для промышленности.

"Еще одним важным показателем является рост оборота, оформленного с помощью электронных счетов-фактур. За последний год общий рост составил 19,4%, в том числе рост в ненефтяном секторе составил 21,2%", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda ümumi dövriyyə 10 % artıb

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