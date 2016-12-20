Общественности представлен портал, созданный для экспорта азербайджанских товаров

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась презентация портала www.azexport.az, созданного в целях поддержания экспорта за рубеж товаров, производимых в Азербайджане. Как сообщает Report, портал создан Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

На церемонии презентации, прошедшей в Университете АДА, приняли участие глава ЦАЭРК Вусал Гасымлы, президент Azersun Holding Абдулбари Гозал, президент Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Ильгар Велиев, депутат Зияд Самедзаде и другие лица. В.Гасымлы отметил, что портал интегрирован в самые известные электронные торговые сети.

Генеральный менеджер портала Заур Гардашов сообщил, что www.azexport.az в ходе создания портала проведены переговоры и достигнута договоренность с более чем 20 логистическими компаниями страны. По его словам, портал оказывает услуги клиентам круглосуточно: "Мы также предлагаем услуги переводчиков некоторым предпринимателям, в частности, из регионов. Если между продавцом и покупателем возникнет языковой барьер, его можно устранить с помощью интегрированной услуги перевода "skype".

Отметим, что интернет-ресурс создан в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 21 сентября 2016 года "О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджанской Республике" и является платформой для реализации на внутреннем и внешнем рынках товаров азербайджанского происхождения.