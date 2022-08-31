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Общая стоимость поступивших в Azexport заказов превысила 3,1 млрд долларов

Общая стоимость поступивших в Azexport заказов превысила 3,1 млрд долларов Портал Azexport с января 2017 года до конца июля 2022 года (за 67 месяцев) принял заказы из 145 стран на сумму 3 млрд 120 млн долларов США.
Бизнес
31 августа 2022 г. 11:58
Общая стоимость поступивших в Azexport заказов превысила 3,1 млрд долларов

Портал Azexport с января 2017 года до конца июля 2022 года (за 67 месяцев) принял заказы из 145 стран на сумму 3 млрд 120 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском номере "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно отчету, 288,4 млн долларов США пришлось на январь-июль 2022 года, 40 млн долларов - на июль.

В июне в экспортных заказах преобладали вина, фруктовые соки, томат, очищенный фундук, скорлупа фундука, минеральные воды, табак, курятина, персики, моторное масло, медицинские пиявки и др.

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Версия на английском языке Orders received by Azexport up 26% 
Версия на азербайджанском языке "Azexport"a daxil olmuş sifarişlərin ümumi dəyəri 3,1 milyard dolları keçib

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