Общая стоимость поступивших в Azexport заказов превысила 3,1 млрд долларов

Портал Azexport с января 2017 года до конца июля 2022 года (за 67 месяцев) принял заказы из 145 стран на сумму 3 млрд 120 млн долларов США.

Портал Azexport с января 2017 года до конца июля 2022 года (за 67 месяцев) принял заказы из 145 стран на сумму 3 млрд 120 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском номере "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно отчету, 288,4 млн долларов США пришлось на январь-июль 2022 года, 40 млн долларов - на июль.

В июне в экспортных заказах преобладали вина, фруктовые соки, томат, очищенный фундук, скорлупа фундука, минеральные воды, табак, курятина, персики, моторное масло, медицинские пиявки и др.