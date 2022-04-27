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Обратившимся в Госслужбу потребителям возвращено 118 тысяч манатов

Обратившимся в Госслужбу потребителям возвращено 118 тысяч манатов В течение первого квартала 2022 года в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики было рассмотрено 1 975 обращений от потребителей.
Бизнес
27 апреля 2022 г. 15:18
Обратившимся в Госслужбу потребителям возвращено 118 тысяч манатов

В течение первого квартала 2022 года в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Минэкономики было рассмотрено 1 975 обращений от потребителей.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией в соцсети поделился глава Госслужбы Мамед Аббасбейли.

За этот период по удовлетворенным обращениям потребителям было возвращено 118 638 манатов, возмещен ущерб на сумму 11 535 манатов.

При рассмотрении характера обращений среди них преобладают жалобы в связи с дефектностью и низким качеством товаров (услуг). 56% всех обращений касались бракованных и некачественных товаров, 17% - обмана потребителей в счете, весе и цене, 3% - нарушения условий договора, 1% - не предоставления потребителям необходимой и достоверной информации, 23% - других нарушений прав потребителей.

Было отмечено, что 819 обращений были удовлетворены, по 667 обращениям даны разъяснения и рекомендации. Рассмотрение 296 обращений продолжается, в соответствующие органы направлено 92 обращения, приостановлено рассмотрение 73 обращений из-за непредставления необходимых документов. По 22 обращениям факты, отмеченные в заявлении, не выявлены, по 6 обращениям рекомендовано обращаться по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidmətinə müraciət edən istehlakçılara 118 min manat geri qaytarılıb

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