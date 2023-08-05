Оборудование и материалы для реструктуризации крупных НПЗ не будут облагаться таможенной импортной пошлиной в течение 2 лет

Кабинет министров внес поправки в постановление от 22 апреля 1998 года ”О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям".
Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.
Согласно постановлению, оборудование и материалы, ввозимые в страну в рамках проектов реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ, годовая мощность переработки сырой нефти не менее 3 млн тонн) в соответствии с подтверждающими документами Минэнерго, освобождены от таможенных пошлин сроком на 2 года с 1 января 2023 года.