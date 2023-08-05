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Оборудование и материалы для реструктуризации крупных НПЗ не будут облагаться таможенной импортной пошлиной в течение 2 лет

Оборудование и материалы для реструктуризации крупных НПЗ не будут облагаться таможенной импортной пошлиной в течение 2 лет Кабинет министров внес поправки в постановление от 22 апреля 1998 года ”О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям".
Бизнес
5 августа 2023 г. 11:48
Оборудование и материалы для реструктуризации крупных НПЗ не будут облагаться таможенной импортной пошлиной в течение 2 лет

Кабинет министров внес поправки в постановление от 22 апреля 1998 года ”О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, оборудование и материалы, ввозимые в страну в рамках проектов реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ, годовая мощность переработки сырой нефти не менее 3 млн тонн) в соответствии с подтверждающими документами Минэнерго, освобождены от таможенных пошлин сроком на 2 года с 1 января 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке İri NEZ-lərin yenidən qurulması üçün avadanlıq və materiallar 2 il gömrük idxal rüsumuna cəlb olunmayacaq

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