Оборудование и материалы для реструктуризации крупных НПЗ не будут облагаться таможенной импортной пошлиной в течение 2 лет

Оборудование и материалы для реструктуризации крупных НПЗ не будут облагаться таможенной импортной пошлиной в течение 2 лет

Кабинет министров внес поправки в постановление от 22 апреля 1998 года ”О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям".

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Кабинет министров внес поправки в постановление от 22 апреля 1998 года ”О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям". Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление. Согласно постановлению, оборудование и материалы, ввозимые в страну в рамках проектов реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ, годовая мощность переработки сырой нефти не менее 3 млн тонн) в соответствии с подтверждающими документами Минэнерго, освобождены от таможенных пошлин сроком на 2 года с 1 января 2023 года. Подпишитесь на наш Telegram канал