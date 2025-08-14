О нас

Оборот субъектов МСБ в Азербайджане вырос на 10%

14 августа 2025 г. 14:59
Оборот субъектов МСБ в Азербайджане вырос на 10%

В 2024 году оборот субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане составил примерно 48 млрд манатов, что примерно на 10% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

За год число МСБ увеличилось примерно на 14%. Рост по обоим показателям является индикатором устойчивого развития МСБ и повышения их доли в экономике благодаря эффективному использованию созданных возможностей для предпринимательской деятельности и благоприятной бизнес-среды в стране.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda KOB subyektlərinin dövriyyəsi 10 % artıb

