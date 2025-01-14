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Оборот по кассовым аппаратам нового поколения в Азербайджане вырос на 12%

Оборот по кассовым аппаратам нового поколения в Азербайджане вырос на 12% В 2024 году оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил 24 млрд 541,3 млн манатов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Бизнес
14 января 2025 г. 09:56
Оборот по кассовым аппаратам нового поколения в Азербайджане вырос на 12%

В 2024 году оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил 24 млрд 541,3 млн манатов, что на 12% больше по сравнению с показателем 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, до 1 января 2025 года в стране на объектах торговли и услуг установлено 104,019 тыс. контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения.

"Использование этих ККА позволило обеспечить более прозрачное проведение расчетов, предотвращение незаконного оборота товаров", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 12 % artıb

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