Оборот по кассовым аппаратам нового поколения в Азербайджане вырос на 12%

В 2024 году оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил 24 млрд 541,3 млн манатов, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В 2024 году оборот через контрольно-кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане составил 24 млрд 541,3 млн манатов, что на 12% больше по сравнению с показателем 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

Согласно информации, до 1 января 2025 года в стране на объектах торговли и услуг установлено 104,019 тыс. контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения.

"Использование этих ККА позволило обеспечить более прозрачное проведение расчетов, предотвращение незаконного оборота товаров", - говорится в сообщении.